Подарок на день рождения: Путину доложили об успешном испытании ракеты "Циркон"

Командующий Генштабом Вооруженных Сил России Валерий Герасимов с утра в среду, 7 октября, доложил Владимиру Путину по видеосвязи об успешном испытании ракеты "Циркон".

"Вчера в 7 часов 15 минут из акватории Белого моря фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках лётных испытаний впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. Дальность полёта ракеты составила 450 километров, максимальная высота – 28 километров. Время полёта – четыре с половиной минуты. Достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов", - сообщил Герасимов. Он добавил, что после госиспытаний планируется оснащать комплексом "Циркон" корабли и подводные лодки.

"Это большое событие не только в жизни Вооруженных Сил, но и всей России, всей страны, поскольку оснащение наших Вооруженных Сил – Армии и Флота – новейшими, действительно не имеющими аналогов в мире системами вооружения безусловно и на долгосрочную перспективу обеспечивает обороноспособность нашего государства. За этой работой – мы знаем об этом – огромный труд наших учёных, конструкторов, талантливых рабочих, военных специалистов. Это большой этап в оснащении Вооружённых Сил новейшими системами", - ответил президент.

Он поблагодарил всех причастных к работе над "Цирконом". Впрочем, успешные испытания стали подарком и для самого Путина, который сегодня отмечает 68-й день рождения.