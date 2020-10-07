Результаты проб воды на Камчатке: превышение норм по нефтепродуктам в 4 раза

Генпрокуратура РФ доложила, что исследования проб воды на Камчатке показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.

По данным пресс-службы ведомства, на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов исследованы песок и вода с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная. Обнаружены следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже.

Также сообщается, что прокуратура проверила Козельский и Радыгинский полигоны. Оценку их соответствия требованиям закона дадут в комплексе с отобранными образцами исследований.

Как заявил ранее губернатора Камчатки, Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов, что в нескольких десятках километров от Петропавловска-Камчатского, мог стать источником загрязнения акватории Халатырского пляжа.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз.