Суд вынес приговор уральскому вандалу, испортившему входную группу Аллеи Славы

На Среднем Урале суд вынес приговор местному жителю за вандализм. Инцидент произошел в мае этого года в Заречном.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пьяный мужчина пришел к входной группе Аллеи Славы, имеющей памятные надписи "Никто не забыт, ничто не забыто" и "1941-1945". После этого из хулиганских побуждений он повредил последнюю надпись, отломав с нее цифры 1 и 9.

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе разбирательства уралец признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мировой судья назначил ему 180 часов обязательных работ.

Как сообщало Накануне.RU, летом этого года в одной из социальных сетей жительница Белоярского выложила фото, на которых она позирует, сидя прямо на памятнике Герою Советского Союза. При этом девушка демонстрировала различные неприличные жесты. После этого ей пришлось объясняться в полиции.