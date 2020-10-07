"Сволочи": друг Бориса Рыжего отреагировал на снос таблички в честь поэта

В Екатеринбурге неизвестные повалили стенд с изображением поэта Бориса Рыжего. В распоряжении Накануне.RU оказались кадры снесенного мемориального знака.

После акта вандализма неравнодушные жители прислонили его к дому. А затем унесли в библиотеку в переулке Ремесленном.

Один из лучших друзей Рыжего резко высказался о вандалах. "Сволочи. Ну что тут комментировать... Очень жаль. Видимо, Вторчермет остается Вторчерметом", - сказал Олег Дозморов в беседе с нашим журналистом.

Стенд был установлен компанией "Атомстройкомплекс" у дома №44 на улице Титова, где поэт прожил 10 лет, лишь 21 сентября. На металлической опоре был размещен портрет Рыжего с его стихами "Помнишь дождь на улице Титова".

Сестра лауреата "Антибукера" Ольга тогда заявила Накануне.RU, что знак не простоит долго, и правильнее было бы установить мемориальную табличку.