07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Борис Рыжий, демонтированная табличка (2020) | Фото: Накануне.RU

"Сволочи": друг Бориса Рыжего отреагировал на снос таблички в честь поэта

В Екатеринбурге неизвестные повалили стенд с изображением поэта Бориса Рыжего. В распоряжении Накануне.RU оказались кадры снесенного мемориального знака.

После акта вандализма неравнодушные жители прислонили его к дому. А затем унесли в библиотеку в переулке Ремесленном.

Борис Рыжий, демонтированная табличка(2020)|Фото: Накануне.RU

Один из лучших друзей Рыжего резко высказался о вандалах. "Сволочи. Ну что тут комментировать... Очень жаль. Видимо, Вторчермет остается Вторчерметом", - сказал Олег Дозморов в беседе с нашим журналистом.

Стенд был установлен компанией "Атомстройкомплекс" у дома №44 на улице Титова, где поэт прожил 10 лет, лишь 21 сентября. На металлической опоре был размещен портрет Рыжего с его стихами "Помнишь дождь на улице Титова".

Сестра лауреата "Антибукера" Ольга тогда заявила Накануне.RU, что знак не простоит долго, и правильнее было бы установить мемориальную табличку.

Борис Рыжий, памятный знак(2020)|Фото: Пресс-служба "Атомстройкомплекса"

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"Сволочи": друг Бориса Рыжего отреагировал на снос таблички в честь поэта

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Теги: Борис Рыжий, табличка



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