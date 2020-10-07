07 Октября 2020
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Политика В России Москва
Путин и дети, Таврида, встреча президента с молодежью, молодежная политика Кремля (2017) | Фото: ok.ru

Путин рассказал про внуков: "Маленькие, сладкие детишки"

Владимир Путин в очередном эпизоде-интервью ТАСС (проект был запущен весной, но потом прерван) рассказал о личной жизни. Точнее о том, почему про нее никогда не рассказывает.

Президент заявил, что надеется, что для дочерей является авторитетом. Потом начал рассказывать про случай из жизни внука, но резко прервал интервьюера, когда тот поинтересовался, какая из дочерей Путина является мамой внука.

"Вы же не живёте моей жизнью, и Вы не понимаете, что такое вопросы безопасности. Просто человек, когда далёк от этого, он этого просто не замечает", - заявил президент про попытку узнать о его личной жизни.

Путин назвал "театром" западную модель поведения политика, когда семья участвует в его публичной жизни" "Когда я иду на выборы и когда получается определённый результат этих выборов, люди же голосуют не за семью, а за меня. И за те надежды, которые они связывают с моим пребыванием в той должности, в которой я сейчас нахожусь. Я знаю, что, ну, такая западная политическая культура связана с представительством как бы членов семьи. Но мне кажется, что мы не в таком состоянии находимся, чтобы заниматься этим театром. У нас должно быть всё по-взрослому. Серьёзно. Это во-первых, во-вторых, есть вопросы, связанные с безопасностью. Об этом нельзя забывать. Я помню об этом".

Он не стал называть количество внуков: "Но это же всё легко считается потом. Зачем? Я же сказал: есть у меня внуки, я счастлив, они очень хорошие, сладкие такие. Я получаю большое удовольствие от общения с ними. Маленькие, сладкие детишки. Я думаю, это, ну, естественное чувство для каждого человека. В моей жизни это есть. Я очень рад этому".

Глава государства считает, что не изменился, по крайней мере, об этом говорят его друзья со школы и университета. Он заявил, что не хотел бы превращаться в функцию: "Мне кажется, что всё-таки мне это удаётся — сохранить такие человеческие качества".

Также выяснилось, что президент старается не пить пиво в последнее время, поскольку от него "брюхо растет".

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Путин рассказал про внуков: "Маленькие, сладкие детишки"

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Теги: владимир путин, интервью, внуки, личная жизнь



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