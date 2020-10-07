Армения: Азербайджанские военные готовят провокации у иранской границы

ВС Азербайджана готовят провокации у иранской границы, заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его данным, на южном направлении линии соприкосновения азербайджанские подразделения скапливаются большими группами вдоль границы и пытаются продвинуться вперед.

Как написал Ованнисян в Facebook, таким образом азербайджанская сторона пытается спровоцировать карабахскую сторону на огонь или нанесение удара по линии границы, то есть фактически в направлении Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран призывает к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе и политическим переговорам, передает Regnum.