В Екатеринбурге осужден бизнесмен, по чьей вине рабочий разбился при капремонте дома

Суд в Екатеринбурге вынес приговор индивидуальному предпринимателю. Его признали виновным в нарушении требований безопасности, из-за чего погиб рабочий.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 2 июля этого года во время капитального ремонта многоквартирного дома по улице Ереванской в уральской столице: выполнявший его работник упал с лестницы при подъеме на крышу данного дома. Пострадавший был госпитализирован в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

Как выяснили в СКР, бизнесмен, ответственный за ремонт, привлек к работам на высоте человека, не обладающего средствами индивидуальной защиты и документами, подтверждающими его право на выполнение данного вида работ. Все это в итоге и привело к трагедии.

Суд назначил предпринимателю штраф в 30 тысяч рублей. Как отметили в следствии, было учтено, что коммерсант возместил причиненный вред родственникам погибшего мужчины.