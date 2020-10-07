Более половины россиян намерены копить на пенсию самостоятельно

Более 50% жителей России намерены самостоятельно - без помощи государства - копить на свою пенсию по старости.

У 12% населения уже есть накопления на старость, приводит ТАСС результаты исследования банка "Открытие". Чаще всего накопления имеются у жителей Уральского федерального округа - 16%.

Не собираются копить деньги на будущую пенсию 28%. В основном это жители Северного Кавказа — 34% и Дальнего Востока — 16%.

Ранее опрос Райффайзенбанка показал, что три четверти жителей крупных российских городов (75,5%) не откладывают деньги на будущую пенсию.

Почти 40% участников опроса сказали, что хотели бы формировать накопления на пенсию, но такой финансовой возможности у них пока нет.