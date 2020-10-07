В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусом, за сутки COVID-19 выявлен у 97 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 17 тыс. 390 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 643 заболевших. За сутки выписаны 100 человек, всего в регионе выздоровели 13 тыс. 192 пациента.

За прошедшие сутки умерло пять человека, коронавирус у них был сопутствующим заболеванием. Это мужчины 60 и 87 лет и женщины 66, 76 и 81 года.