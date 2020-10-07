Трамп велел рассекретить все документы, связанные с "вмешательством России в дела США"

Дональд Трамп в преддверии президентских выборов (они состоятся 3 ноября) санкционировал рассекречивание всех документов, касающихся расследований в отношении России. Речь, в первую очередь, о расследовании специального советника Роберта Мюллера, которое должно было определить, вмешивалась ли Россия в выборы в США в 2016 году.

"Я санкционировал полное рассекречивание всех документов, относящихся к величайшему политическому преступлению в американской истории – "российской мистификации", - написал президент в твиттере. "Никакой редактуры документов", - добавил он.

Напомним, в ходе расследования, которое длилось с мая 2017 по март 2019 года, следователи пытались найти признаки сговора команды Трампа с российскими официальными (и даже неофициальными) лицами.

Между тем, директор Национальной разведки Джон Рэтклифф уже рассекретил первые документы по делу. В них утверждается, что Хиллари Клинтон, в 2016 году претендовавшая на пост президента США, заказала "план кампании по разжиганию скандала", в котором бы Трампа связали с Россией. Документы также утверждают, что тогдашний президент Барак Обама был в курсе о ее возможной роли в скандале.

Документы, предоставленные Рэтклиффом, опубликовал канал Fox News (прореспубликанский). Они представляют из себя несколько недатированных записей тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана для доклада Обаме.

Записи Бреннана, который сейчас является ярым противником Трампа, указывают, что Обаму информировали о планах Клинтон очернить Дональда Трампа.

Американские СМИ отмечают, что большая часть записок все-таки была вымарана, что сделало невозможным понимания контекста встречи и того, когда именно Бреннан встречался с Обамой, кто еще присутствовал на встрече, и, самое главное, что по поводу услышанного думал тогдашний президент США.