Жительница Екатеринбурга украла у интернет-магазина Ozon больше миллиона рублей

Направлено в суд дело 32-летней жительницы Екатеринбурга, обвиняемой в хищении средств крупнейшего интернет-магазина.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, перед этим женщина заключила договор возмездного оказания услуг по приему, регистрации входящих звонков и первичному консультированию клиентов известного российского интернет-магазина Ozon. От компании она получила доступ к программному обеспечению ресурса – логин и пароль для входа в систему.

Едва заполучив эти данные, екатеринбурженка вошла туда под своей учетной записью и сделала перевод электронных денежных средств на подконтрольный ей счет клиента сайта. Чтобы скрыть свою причастность, она создала учетную запись пользователя интернет-магазина на имя выдуманного человека и переводила деньги туда.

В дальнейшем, поняв механизм формирования логина учетной записи оператора интернет-магазина, женщина подбирала пароли других операторов и продолжала заниматься переводами уже от их имени.

Злоумышленница действовала таким образом с декабря 2018 по ноябрь 2019 года. Своими действиями она причинила интернет-магазину ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд.