Прокуратура проводит проверку по факту пожара в многоэтажке Магнитогорска

Прокуратурой организована проверка по факту пожара в жилом доме в Магнитогорске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению противопожарного законодательства, а также проверено соблюдение прав граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. При выявлении нарушений закона незамедлительно будут приняты меры к их устранению", - говорится в сообщении.

Напомним, пожар произошел сегодня ночью. Горела кровля, пожар был локализован на площади 540 кв.м. Из здания были эвакуированы 44 человека, в том числе восемь детей. Их разместили в пункте временного размещения на базе школы № 21.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

"Выясняем, кому из людей необходимо временное размещение. Для этого МГТУ имени Г.И.Носова предоставляет общежитие. На данный момент во временном жилье нуждаются две семьи", - рассказал и.о. главы города Максим Москалев.