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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) |

Пермская художественная галерея ищет реставратора для мумий

Пермская государственная художественная галерея объявила аукцион на реставрацию двух египетских мумий в саркофагах из своей коллекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта - 4 млн руб. Прием заявок завешается 10 ноября. Итоги аукциона подведут 20 ноября.

Победитель аукциона должен будет провести детальное обследование мумий, взять пробы, изучить их под микроскопом, сделать биохимический анализ. Затем мумий нужно направить на компьютерную томографию, механическую чистку и дезинфекцию. После этого, согласно техническому заданию, исполнитель должен устранить имеющиеся дефекты, восполнить утраченные фрагменты костей имитирующими материалами, поставить заплаты, укрепить отстающие и осыпающиеся детали.

Весь процесс реставрации победитель аукциона обязан фиксировать на фото и должен представить заказчику фотографии "до" и "после" реставрации.

Мастерская, где будут проходить работы, должна быть оборудована таким образом, чтобы в помещении сохранялся необходимый температурный режим - в пределах 17-20 градусов, влажность воздуха - 50–60%. Кроме того, помещение должно быть оборудовано пожарной сигнализацией, и в нем должна быть охрана.

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Пермская художественная галерея ищет реставратора для мумий

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Теги: Пермская художественная галерея, мумия, реставрация, контракт, аукцион



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