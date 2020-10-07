Депутаты и общественность контролируют ремонт дорог в Нижневартовске

В Нижневартовске продолжается сезон ремонта и строительства дорог. Город меняется, но при этом у депутатов города, впрочем, как и у общественников возникает немало вопросов. Также активное участие в выявлении проблемных участков принимают пользователи соцсетей. О проблеме рассказал депутат думы Нижневартовска, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Великий.

"Буквально накануне объектом обсуждения пользователей соцсетей и зрителей одного из телеканалов города стал участок дороги, который подрядчики ремонтировали и в дождь, и снег. И таких вопросов к качеству производимых работ много. Горожане резонно спрашивают: почему дороги, которые кладут с нарушением технологий и норм, принимаются в эксплуатацию? Город не успел еще ликвидировать ошибки прошлых сезонов ремонтных работ. Например, на участках дороги по ул. 60 лет Октября (от ТЦ "Мандарин" до ул. Лопарева) и по ул. Интернациональной, где в 2018- 2019 году был произведен ремонт дорожного покрытия и замена бордюрного камня, сегодня наблюдается деформация дорожного покрытия. Кроме этого, есть частичное разрушение бордюрного камня, не выполнены работы по устройству газонов, а также некачественное обустройство ограждений по всему городу", - говорит депутат Дмитрий Великий. И подобных примеров, по мнению депутата, можно привести немало. Напомним, что в этом году он выявил нарушения при строительстве участка дороги по ул.Омской. В итоге подрядчику пришлось исправляться.



"Муниципальные контракты на выполнение определенного вида работ, судя по всему, нуждаются в проработке, как и ответственность подрядчиков. Иначе город рискует на долгое время превратить в населенный пункт по устранению, так называемых "мелких" недочетов", – считает народный избранник. Депутат также обратил внимание что, несмотря на то, что город вкладывает колоссальные средства на строительство и ремонт дорожной сети, вопрос обустройства тротуаров до сих болезненная тема для нижневартовцев, как и квартальные проезды внутри микрорайонов города. "Например, до сих пор не решен вопрос об обустройстве тротуаров вокруг школы № 8. Разработка проектно-сметной документации завершена, но средств на строительно-монтажные работы в этом году не предусмотрено. Цена вопроса всего – 13,7 млн. рублей. В итоге, вопрос о выделения средств будет решаться только при формировании бюджета города на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов", – отмечает депутат думы Нижневартовска, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Великий.