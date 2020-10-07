07 Октября 2020
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Политика Свердловская область
администрация Екатеринбурга (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге получит распространение новая форма самоуправления

Екатеринбургские депутаты на заседании комиссии по местному самоуправлению одобрили создание территориального общественного самоуправления (ТОС).

Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос о специальной форме самоуправления, когда жители смогут самостоятельно принимать решения по муниципальным вопросам на своей территории, вызвал дискуссии в комиссии.

Депутат Константин Киселев считает, что на выборах ТОСы могут оказывать поддержку какому-либо кандидату и даже организованно голосовать за определенного человека. По словам депутата, такие случаи в прошлом были во время избирательных кампаний.

Вице-мэр Екатерина Куземка не согласилась с политиком. "Территориальное самоуправление - это самое близкое к жителям. Не надо идти по пути усложнения. Нужно дождаться изменений в федеральное законодательство", - отметила заместитель главы города.

Депутат Виктор Сомиков предположил, что заявки на ТОСы могут идти для того, чтобы выбить финансирование на определенные проекты в территориях. "Людей туда могут просто сгонять", - считает народный избранник.

От представителей уже созданных ТОС прозвучало мнение, что в настоящий момент все взносы на создание таких форм самоуправления добровольны и никто никого не принуждает. 

В итоге вопрос о создании ТОСов был вынесен на заседание думы. 

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В Екатеринбурге получит распространение новая форма самоуправления

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Теги: территориальное общественное самоуправление, Екатерина Куземка



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