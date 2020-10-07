Тимченко попросил разморозить его счета в швейцарских банках

Российский миллиардер Геннадий Тимченко обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить блокировку Минфином США нескольких его банковских счетов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, адвокаты Тимченко пошли на этот шаг после того, как 1 сентября суд Женевы отклонил апелляцию на решение местной прокуратуры, отказавшей проверить, была ли блокировка счетов законной.

Какие суммы находятся на замороженных счетах, неизвестно. Ранее Тимченко попал в топ-10 богатейших бизнесменов страны - по версии Forbes, его состояние составило $14,4 млрд.