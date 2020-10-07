В минэкологии ответили на претензии прокуратуры о халатности при очистке реки Миасс

В министерстве экологии Челябинской области прокомментировали итоги проверки исполнения государственного контракта на очистку реки Миасс.

Напомним, прокуратура направила материалы проверки в следственные органы СК РФ по Челябинской области для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц министерства экологии Челябинской области по подозрению в халатности, а также в полицию по факту мошенничества в отношении должностных лиц подрядчика. В ходе проверки установили, что подрядчик внес в отчетные документы недостоверные сведения, в результате стоимость работ была завышена более чем на 12 млн руб. Минэкологии работы приняты в полном объеме.

В министерстве рассказали, что перед проведением аукциона у сторонней специализированной организации был заказан проект, включающий объём и смету предстоящих работ. Эти документы прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение. В результате была определена начальная стоимость контракта. Победителем аукциона по очистке реки Миасс стала компания "Акватехника".

"Согласно контракту, в обязанности подрядчика входит очистка 6.4 га акватории реки Миасс и вывоз всех отходов. Эта работа, по нашему мнению, была проведена в полном объеме. Оплата же производится в соответствии с указанными в контракте показателями. Подрядчик в свою очередь должен предоставить документы об объеме вывезенных отходов и подтверждающую это справку с полигона. Объёмы, указанные в этих справках, совпадают. При этом конкретное взаимодействие полигона и подрядчика остаются их коммерческими отношениями и не входят в компетенцию министерства экологии. Подчеркнем, что в пределах своих полномочий Министерство экологии готово оказать всё необходимое содействие следственным органам в данном вопросе", - отметили в пресс-службе ведомства.