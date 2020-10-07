07 Октября 2020
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Политика В России Москва
владимир путин селигер (2009) | Фото:premier.gov.ru

Путину 68 лет: президент расскажет о внуках и личной жизни

Владимир Путин сегодня, 7 октября, отмечает 68-й день рождения. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в этот день президент проведет более десятка международных переговоров, также будет заниматься внутренними текущими делами. А вот во второй половине дня Путин может встретиться с друзьями, родными и близкими.

В день рождения президента ТАСС возобновит выход новых серий большого интервью с Путиным, отснятого еще в начале года. Агентство остановило выход "сериала" в конце марта "в связи с кардинальным изменением новостной повестки" – тогда в разгаре была первая волна эпидемии коронавируса.

Впрочем, реально решение о снятии эфиров было принято, вероятно, после выхода последних двух эпизодов. В одном из них Путин заявляет, что в России 70% людей (с доходом в 17 тыс. руб.) – это средний класс. А такой средний класс, который есть во Франции и Германии, ему бы в нашей стране видеть не хотелось. В другом эпизоде президент рассуждает на тему того, что его называют царем. "Можно было кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - пояснил Путин. На фоне доллара по 80 рублей и нефти за 20 долларов эти высказывания президента встретили, мягко говоря, холодно.

Сегодняшний эпизод интервью будет посвящен семье и личной жизни президента. В анонсе, например, он говорит о своих внуках: "Есть у меня внуки. И я счастлив, они очень хорошие, сладкие".

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Путину 68 лет: президент расскажет о внуках и личной жизни

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Теги: владимир путин, день рождения, интервью тасс, личная жизнь



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