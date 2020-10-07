07 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
(2016) | Фото:

Свердловские полицейские накрыли подпольных цеховиков-мигрантов

Полицейские из подразделения по вопросам миграции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ФСБ и отдела по борьбе с экономическими преступлениями Артемовского, при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели очередной рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы полицейского Главка Валерий Горелых, на этот раз объектом внимания сыщиков стал швейный цех, расположенный по улице Достоевского, 30. В момент проверки в одноэтажном здании на рабочих местах находились 12 иностранных граждан, занимавшихся пошивом спортивной одежды для взрослых и детей.

"Жили и питались портные здесь же, в специально оборудованном пристрое. Пять человек, как выяснилось, не имели права заниматься такой предпринимательской деятельностью. Их доставили в территориальный ОВД для установления личностей, где представители МВД возбудили административные делопроизводства по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ - незаконное осуществление трудовой деятельности в РФ.

Руководил бригадой специалистов по пошиву одежды ранее не судимый мужчина 1978 года рождения. Свой бизнес он организовал в 2014 году, выкупив в собственность здание бывшего транспортного предприятия. В ходе осмотра служебных помещений цеха оперуполномоченные ОЭБ и ПК обнаружили 12 швейных машинок, упаковочное оборудование, ткань и три коробки этикеток с товарными знаками NCK, J-CLUB, PinkDaisy. Здесь же хранились более 6 тыс. единиц готовой продукции, предназначенной для реализации: спортивные куртки – 5 тыс. 700 штук, штаны – 121, детские комбинезоны – 376, детские штаны – 50. Сыщики изъяли вещдоки и направили их на экспертизу. Сейчас полицейские ждут ответа из Роспатента о правообладателях брендов, использовавшихся в обнаруженном цеху", - отметил полковник Горелых.

Он заверил, что по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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Свердловские полицейские накрыли подпольных цеховиков-мигрантов

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Теги: мигранты, цеховики, полиция



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