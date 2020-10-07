07 Октября 2020
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Российские спутники проводят мониторинг экологической обстановки прибрежных районов Камчатского полуострова (2020) | Фото: Роскосмос

Жители Камчатки жалуются на ухудшение здоровья после экологической катастрофы

Жители Камчатского края жалуются на ухудшение здоровья из-за экологической катастрофы в Тихом океане – звонки поступают в специально созданный кол-центр.

Всего зафиксировано 16 звонков, пять – за последние сутки. Люди жалуются на першение в горле и ухудшение зрения.

Помимо этого, жители края интересуются процессом изучения причин катастрофы, в частности, они спрашивают, отобраны ли пробы на Козельском полигоне, передает Regnum.

По словам врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексея Кумарькова, пробы взяты, в том числе в наблюдательных скважинах. На место выезжала большая группа специалистов всех надзорных ведомств. Результаты в ближайшее время будут получены и обнародованы.

Как сообщалось, Козельский полигон захоронения ядохимикатов и пестицидов, что в нескольких десятках километров от Петропавловска-Камчатского, мог стать источником загрязнения акватории Халатырского пляжа.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз.

По данным властей, в Авачинской бухте, где произошел выброс, на глубине 10-15 метров мертвы 95% рыб, крабов и осьминогов. Между тем, глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин накануне отказался называть ситуацию на Камчатке катастрофой, поскольку "не погибло ни одного человека".

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Жители Камчатки жалуются на ухудшение здоровья после экологической катастрофы

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Теги: камчатка, загрязнение



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