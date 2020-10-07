07 Октября 2020
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Экономика
Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

Проект бюджета в заксобрание Ямала внесут до 1 ноября

Проект бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021-2023 г. внесут на рассмотрение в региональный парламент до 1 ноября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона

В правительстве автономного округа проходят заседания комиссий по бюджетным корректировкам. В течение недели руководители исполнительных органов государственной власти будут представлять свои предложения по выделению финансирования. Главный финансовый документ формируется на основе прогноза социально-экономического развития региона на среднесрочную перспективу.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что самым значимым направлением с точки зрения объемов финансирования в округе остается социальная политика.

"Этот год оказался непростым для всей мировой экономики. Мы находимся в новых условиях – условиях серьезной экономии и четкой расстановки приоритетов. Безусловно, мы в полном объеме сохраним все обязательства, связанные с расселением аварийного жилья, развитием дорожной сети и модернизацией здравоохранения", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

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Проект бюджета в заксобрание Ямала внесут до 1 ноября

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Теги: бюджет, Дмитрий Артюхов, заксобрание



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