07 Октября 2020
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Экономика В России Москва
доллар, пачка, деньги, валюта (2015) | Фото: www.sigma-finance.ru

Вкладчики Сбербанка в сентябре забрали более $440 млн с депозитов

Клиенты Сбербанка забрали значительное количество валютных сбережений со своих счетов за последний месяц – оборотная ведомость на 1 октября свидетельствует, что средства физлиц в валюте сократились на $377,2 млн. Аналитики оценивают такое сокращение в 1,2%, пишет РБК.

С депозитов было снято $441,8 млн – это больше, чем в последние месяцы, и сравнимо с оттоками на пике пандемии.

Эксперты считают, что такая стратегия вкладчиков может быть связана с ослаблением рубля, низкими процентными ставками, а также крупными тратами: взносами на ипотеку (льготная ипотека под 6,5% заканчивается в ноябре) или заграничными путешествиями (в последние месяцы открылись несколько стран для авиапутешествий).

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Вкладчики Сбербанка в сентябре забрали более $440 млн с депозитов

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Теги: сбербанк, вкладчики, валютные вклады, депозиты



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