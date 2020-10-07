07 Октября 2020
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Докеры морского порта во Владивостоке (2020) | Фото: Пресс-служба владивостокского морского торгового порта

К докерам, избившим президента группы FESCO, не будут применять санкции

Работники Владивостокского морского порта на митинге нанесли травмы президенту Транспортной группы FESCO Аркадию Коростелёву и новому гендиректору ПАО "ВМТП" Роману Кухаруку.

Напомним, докеры проводят акции протеста против увольнения генерального директора Заирбека Юсупова. Руководство 5 октября приехало в порт для встречи с коллективом и профсоюзом, но разговора не получилось - митингующие напали на них. Руководители FESCO получили травмы. Отмечалось, что они вынуждены обратиться в правоохранительные органы.

"Мы хотели бы надеяться, что настоящие работники порта и члены Российского профсоюза докеров не причастны к нападению на нас. Мы уверены, что вся эта гнусная акция была срежиссирована и проведена окружением бывшего генерального директора порта Заирбека Юсупова", — приводит Regnum слова Коростылёва.

По его словам, санкции к участникам протестных акций применяться не будут. Но руководство компании просит прекратить протестные мероприятия и приступить к работе.

На прошлой неделе сотрудники компании "Владивостокский морской торговый порт" дважды выходили на митинг в поддержку уволенного гендиректора предприятии Заирбека Юсупова. Они опасаются, что после смены руководителя на предприятии ухудшатся условия работы.

Руководители заверяют, что в полном объеме будут соблюдать все положения коллективного трудового договора, полностью выполнять взятые на себя социальные обязательства.

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К докерам, избившим президента группы FESCO, не будут применять санкции

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Теги: докеры, митинг, владивосток



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