В Магнитогорске более 40 человек эвакуировали из горящего дома

В Магнитогорске в жилом многоквартирном доме произошел пожар. Из здания были эвакуированы 44 человека, в том числе восемь детей, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел ночью. Горела кровля на площади 350 кв.м., существовала угроза дальнейшего распространения. Из здания были эвакуированы жильцы, их разместили в пункте временного размещения на базе школы № 21.

К 6.30 пожар был локализован на площади 540 кв.м.

В результате инцидент никто не пострадал.

В настоящий момент в Магнитогорск направлена испытательная пожарная лаборатория для установления причины пожара.