07 Октября 2020
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Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

"Следи за собой и будь осторожен": художницу из Екатеринбурга оштрафовали за клип Alai Oli

Суд оштрафовал художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву, которая стала фигурантом дела об экстремизме.
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Напомним, много лет назад девушка добавила к себе в видеозаписи в социальной сети клип екатеринбургской группы Alai Oli "Зачем ты под черного легла?". Позже выяснилось, что ролик включили в федеральный список экстремистских материалов.

В августе этого года к Полине пришли из полиции и сообщили, что она является распространителем видео, поскольку оно размещено на ее странице и доступно неопределенному кругу лиц. На девушку составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).

На этой неделе суд назначил ей административный штраф в 1 тысячу рублей.

"Следи за собой и будь осторожен! Я тоже", - прокомментировала Полина решение суда на своей странице в соцсети.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Южном Урале был вынесен приговор 29-летнему местному жителю, который на странице "Вконтакте" размещал изображения и видеоролики экстремистского содержания. Ему выписан штраф в 400 тысяч рублей.

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"Следи за собой и будь осторожен": художницу из Екатеринбурга оштрафовали за клип Alai Oli

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Теги: штраф, клип, Alai Oli, суд, Екатеринбург



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Ранее 26.08.2020 11:33 Мск Художницу из Екатеринбурга обвинили в экстремизме из-за клипа Alai Oli "Зачем ты под черного легла?"

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