"Следи за собой и будь осторожен": художницу из Екатеринбурга оштрафовали за клип Alai Oli

Суд оштрафовал художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву, которая стала фигурантом дела об экстремизме.

Напомним, много лет назад девушка добавила к себе в видеозаписи в социальной сети клип екатеринбургской группы Alai Oli "Зачем ты под черного легла?". Позже выяснилось, что ролик включили в федеральный список экстремистских материалов.

В августе этого года к Полине пришли из полиции и сообщили, что она является распространителем видео, поскольку оно размещено на ее странице и доступно неопределенному кругу лиц. На девушку составили протокол по статье 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов).

На этой неделе суд назначил ей административный штраф в 1 тысячу рублей.

"Следи за собой и будь осторожен! Я тоже", - прокомментировала Полина решение суда на своей странице в соцсети.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Южном Урале был вынесен приговор 29-летнему местному жителю, который на странице "Вконтакте" размещал изображения и видеоролики экстремистского содержания. Ему выписан штраф в 400 тысяч рублей.