07 Октября 2020
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Политика В России
Встреча лидеров думских фракций с Владимиром Путиным 05.03.20. (2020) | Фото: kremlin.ru

Лидеры фракций не стали возражать Путину против процедуры трехдневного голосования

Руководители российских парламентских фракций встретились с президентом России Владимиром Путиным в режиме онлайн-конференции.

Они не стали возражать против процедуры трехдневного голосования, которая вызывала бурное недовольство парламентской оппозиции. На конференции лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе высказался в ее поддержку. Большинство участников встречи согласились, что выборы не стоит переносить на апрель 2021 года.

При этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский не стал просить за арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

И только лидер КПРФ Геннадий Зюганов заговорил о проблемах Сергея Левченко и Павла Грудинина.

По словам экспертов, поведение лидеров фракций оппозиционных партий говорит об их стремлении сохранить свои позиции в политической системе, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, вопрос о досрочных выборах в Госдуму снят: они пройдут по плану — в сентябре 2021 года. В Кремле не видят смысла в переносе федеральной кампании на более ранний срок. Федеральный чиновник сказал, что сейчас этот вопрос не рассматривается. К плановым выборам готовятся и в партии "Единая Россия".

Однако на окончательное решение может повлиять обстановка в США: в случае победы на президентских выборах Джо Байдена Белый дом может проводить более агрессивную политику по отношению к России, что может сказаться и на российских выборах.

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Лидеры фракций не стали возражать Путину против процедуры трехдневного голосования

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Теги: Госдума, Путин, голосование, выборы



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