07 Октября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
Снимок загрязнения у берегов Камчатки в октябре 2020 года. (2020) | Фото: Европейское космическое агентство / Greenpeace Россия

В Кремле ждут прояснения причин гибели животных у берегов Камчатки до конца недели

В Кремле рассчитывают, что причины экологического ЧП у побережья Камчатки, в результате которого погибли морские обитатели, будут прояснены до конца текущей недели.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, есть четкая установка выяснить, что там произошло". Официальный представитель Кремля сообщил, что Владимиру Путину докладывают о результатах анализов, которые брались в океане и на прибрежной полосе, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, для расследования экологического ЧП у берегов Камчатки на полуостров отправятся московские следователи. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз.

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В Кремле ждут прояснения причин гибели животных у берегов Камчатки до конца недели

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Теги: Камчатка, загрязнение, экология, животные



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