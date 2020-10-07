Коронавирус выявлен у жителей более половины территорий Прикамья

В Прикамье выявлено 88 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки.

Как сообщили Накануне.RU в правительстве региона, новые заболевшие проживают в 25 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в Перми - 42.

Всего в крае выявлено 10 тыс. 336 заболевших COVID-19. На сегодня случаи заражения зафиксированы во всех территориях Прикамья.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Пермского края начали выдавать защитные маски местным жителям.

В правительстве региона, на эти цели по поручению главы региона полицейским передан 1 млн масок. Еще 1 млн передан в образовательные учреждения края. Подобные мероприятия на территории региона уже проходили в апреле 2020 года.​ Тогда только за два дня было выдано около 15​ тыс. масок.​