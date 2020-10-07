07 Октября 2020
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Общество В России
Транспортировка больного пневмонией в Китае. (2020) | Фото: Telegram

Инфекционист: рост числа случаев заражения COVID-19 в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

Рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, после чего ситуация стабилизируется, спад заболеваемости продлится до конца января, сообщил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", инфекционист Евгений Тимаков.

Он считает, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, основная причина роста числа случаев заражения COVID-19 в Москве - несоблюдение санитарных мер, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Второй причиной она назвала поведенческий фактор. Она высказал опасения, что из-за роста числа госпитализаций в больницах мегаполиса может не хватить коек, сообщает РИА "Новости".

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Инфекционист: рост числа случаев заражения COVID-19 в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

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Теги: коронавирус, пневмония



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