Росстат зафиксировал месячную дефляцию

В сентябре в России потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с августом.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, в августе инфляция была нулевой. В годовом выражении инфляция составляет 3,67% по сравнению с сентябрем прошлого года.

В сентябре на 0,41% стали дешевле продовольственные товары, однако подорожали непродовольственные - рост на 0,56%. Стоимость услуг стала дешевле на 0,42%, медикаменты подорожали на 0,82%, услуги ЖКХ стали дороже на 0,08%.

Как сообщалось, инфляция в России с 25 по 31 августа была на нулевом уровне.

Второй раз за год зафиксирована недельная дефляция. С начала года по 21 сентября инфляция в стране составила 2,9%.

При этом за неделю в России сахар-песок подорожал на 2,3%, подсолнечное масло на 0,9%, вареная колбаса на 0,5%, овощные консервы для детского питания на 0,4%.