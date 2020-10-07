МИД прокомментировал отчет ОЗХО по Навальному

Министерство иностранных дел России назвало отчет ОЗХО о наличии в биоматериалах оппозиционера Алексея Навального следов отравления спланированным продолжением "фантастической истории", которая была инициирована "с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками".

Как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, Россия намерена представить государствам—участникам Конвенции о запрещении химического оружия хронологию "закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля", пишет "Коммерсант".

Напомним, в ОЗХО подтвердили, что в организме российского политика найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы "Новичок".