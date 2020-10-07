07 Октября 2020
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Общество В России
пенсия деньги (2013) | Фото:

Путин индексировать пенсии работающим пенсионерам

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение лидера "Справедливой России" Сергея Миронова, который предложил индексировать пенсии работающим пенсионерам.

Пенсии этой категории россиян не индексируются с 2015 года. По словам главы партии, в представленном Минфином бюджете страны на следующий год не предусмотрена индексация пенсий для работающих пенсионеров - речь идет более чем о 10 млн граждан.

"Что касается индексации пенсий, у правительства есть поручение поработать в этом направлении с точки зрения социальной справедливости",— ответил Путин, пишет "Коммерсант".

Тем временем, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступила с инициативой отменить накопительную часть пенсии. Письмо с этим предложением направлено главе Правительства России Михаилу Мишустину. В ФНПР полагают, что при условии нахождения накопительной части в системе государственного обязательного пенсионного страхования нужно руководствоваться едиными нормами, а не применять для каждого элемента отдельные подходы.

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Путин индексировать пенсии работающим пенсионерам

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Теги: Путин, пенсионеры, пенсия



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