Власти Москвы назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Основная причина роста числа случаев заражения COVID-19 в Москве - несоблюдение санитарных мер, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Второй причиной она назвала поведенческий фактор. "Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости, тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции",— сказала Ракова.

Она высказал опасения, что из-за роста числа госпитализаций в больницах мегаполиса может не хватить коек, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, в Подмосковье вновь открыли госпиталь для ковидных пациентов в парке "Патриот". Глава региона Андрей Воробьев заявил, что наблюдается "тревожная динамика". Пока в госпиталь будут доставлять пациентов из Московской области. Также Воробьев сообщил, что сейчас в регионе свободно 36% коек для пациентов с коронавирусом.