Раскрыта цена одной дозы вакцины от коронавируса

Цена одной дозы российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. руб., сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, вакцины выпускаются маленькими партиями, "и для расширения производства им нужен капитал".

Артемьев отметил, что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса "Единой России".

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.