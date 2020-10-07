07 Октября 2020
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Экономика В России
Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Раскрыта цена одной дозы вакцины от коронавируса

Цена одной дозы российской вакцины от COVID-19 не будет превышать 1 тыс. руб., сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, вакцины выпускаются маленькими партиями, "и для расширения производства им нужен капитал".

Артемьев отметил, что тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться, сообщает ТАСС.

Как сообщалось, только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса "Единой России".

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

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Раскрыта цена одной дозы вакцины от коронавируса

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Теги: вакцина, коронавирус, ФАС



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