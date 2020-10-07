07 Октября 2020
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Вакцина от коронавируса, разработанная НИЦ им. Гамалеи. (2020) | Фото: пресс-служба РПФИ / НИЦ им. Гамалеи / sputnikvaccine.com

Путин не исключил поставку вакцины от коронавируса на Украину

Российский президент Владимир Путин встретился с сопредседателем украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком.

На встрече глава государства допустил поставки отечественной вакцины от COVID-19 на Украину. Как сказал Путин, такое российско-украинское сотрудничество возможно, несмотря на политические сложности.

Однако для этого необходим официальный запрос от властей Украины. "Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, безусловно, как в России, так и на Украине", - отметил президент, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, только 23 процента россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса "Единой России".

Не готовы к вакцинации оказались 73% опрошенных. 4% респондентов ответили, что переболели коронавирусом и прививка им не нужна.

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Путин не исключил поставку вакцины от коронавируса на Украину

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Теги: Путин, Украина, коронавирус, вакцина



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