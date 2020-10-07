07 Октября 2020
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Политика В России За рубежом
Организация по запрещению химического оружия (2017) | Фото: AP

В ОЗХО сделали выводы об отравлении Навального

Каким веществом был отравлен Алексей Навальный сообщили в ОЗХО.

Оппозиционер был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы "Новичок", но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Там подтвердили, что в организме российского политика найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы "Новичок", сообщает РБК.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в разбирательстве по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет новой информации.

Ранее Навальный вновь возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.

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В ОЗХО сделали выводы об отравлении Навального

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Теги: Навальный, ОЗХО, отравление



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