В ОЗХО сделали выводы об отравлении Навального

Каким веществом был отравлен Алексей Навальный сообщили в ОЗХО.

Оппозиционер был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы "Новичок", но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

Там подтвердили, что в организме российского политика найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы, свидетельствующие о применении против него отравляющего вещества из группы "Новичок", сообщает РБК.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в разбирательстве по поводу случившегося с Алексеем Навальным нет новой информации.

Ранее Навальный вновь возложил ответственность за свое отравление на президента России Владимира Путина и российские спецслужбы. Об этом он заявил в интервью блогеру Юрию Дудю.