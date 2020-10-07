Воронежские депутаты вручили педагогам почетные грамоты

В городах и селах России продолжают чествовать учителей в рамках празднования профессионального Дня учителя. В частности, накануне в отделе образования Железнодорожного района города Воронежа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований поздравляли работников общеобразовательных школ и организаций дополнительного образования, передает корреспондент Накануне.RU.

В торжественном мероприятии чествования педагогического состава принимали участие депутаты Воронежской городской Думы Владислав Новомлинский и Олег Черкасов. Они поблагодарили сотрудников ДДУ и вручили Почетные грамоты городского парламента педагогам и сотрудникам детских садов за профессиональные заслуги, добросовестный труд по воспитанию подрастающего поколения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы.

Владислав Новомлинский, приветствуя педагогов и сотрудников ДДУ, вспомнил мудрое изречение о том, что важно не то, скольких людей считает своими учениками учитель, а сколько учеников считают его своим учителем. Парламентарий подчеркнул, что сегодня сфере образования городские власти Воронежа уделяют огромное внимание. Строятся новые школы, детские сады и пристройки к ним. И эта работа будет продолжена. Со своей стороны народный избранник пообещал уделить в своей деятельности внимание вопросам медицинского сопровождения образовательных учреждений Железнодорожного района города Воронежа.

«Те навыки, знания и умения, которые педагоги вкладывают в обучающихся, формируют определённые идеологические убеждения ни на один, два, три года или пять лет, а, возможно, на всю жизнь. Мы обязаны чтить эту профессию, мы обязаны с уважением относиться к тем людям, которые жертвуют своими силами, временем и зачастую здоровьем для того, чтобы подготовить как можно больше потенциально профессиональных и грамотных специалистов для нашего города и страны в целом», — сказал в частности депутат Владислав Новомлинский.

Заведующая детским садом №148 Наталья Чекунова подчеркнула, что, например, депутаты округа №1, где находится дошкольное учреждение, Владимир Ходырев, Владислав Новомлинский и Михаил Гусев, «в любой ситуации стараются помочь, находят время для посещения детского сада, встречи с коллективом, интересуются нашими успехами и не оставляют нас один на один с проблемами в сложной ситуации».