07 Октября 2020
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Политика Воронежская область
воронежская городская дума (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

Депутаты Воронежской городской думы определяют составы комиссий парламента

Депутаты Воронежской городской Думы приступили к формированию состава постоянных комиссий, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, на последнем заседании городской думы Воронежа депутаты избрали председателя, им стал Владимир Ходырев и первым заместителем спикера Александра Провоторова.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской городской думы, сейчас 24 парламентария уже определились со своими предпочтениями и подали соответствующие заявления в профильные комиссии. Согласно регламента городской думы, каждый депутат может участвовать в работе двух постоянных депутатских комиссий. Количество предоставленных заявлений в комиссиях на настоящий момент колеблется от 3 до 9, но это не окончательное решение. Треть депутатов Воронежской городской думы пока еще не определились, в каких именно комиссиях они хотели бы реализовать себя.Отметим, что на рассмотрение комиссий будут выносить ключевые вопросы для жизни областного центра. Обсуждение вопросов в комиссиях - важная составляющая подготовки решений городской думы.

Напомним, в городской Думе четвертого созыва было 11 постоянных комиссий. Семь комиссий курировал первый заместитель председателя городского парламента, 4 комиссии – заместитель председателя.

депутаты, воронежская городская дума(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Предполагается, что окончательный состав профильных комиссий нового созыва сформируется к следующему заседанию городской Думы. Ткже, ожидается, что руководящий состав постоянных комиссий гордумы ждут некоторые изменения по сравнению с предыдущим созывом.

Как сообщил на первом заседании нового созыва городской думы председатель Избирательной комиссии городского округа город Воронеж Валерий Бунеев, состав думы обновился в результате выборов в сентябре 2020 года на 44 процента. Он также сообщил, что всего в прошедших выборах депутатов думы города Воронежа участвовало 589 человек. По результатам выборов 11-13 сентября в Воронежскую городскую думу мандаты в ней получили представители четырех парламентских партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и представитель партии "Родина". Таким образом, в новом созыве гордумы сформировано пять фракций – «Единой России» (возглавил Роман Жогов), КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Родины».

В настоящее время председатель городской Думы Владимир Ходырев находится в официальном отпуске, исполняющим обязанности председателя является первый заместитель Александр Провоторов.

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Депутаты Воронежской городской думы определяют составы комиссий парламента

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Теги: воронежская городская дума, владимир ходырев, постоянные комиссии



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