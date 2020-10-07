УДМЗ одобрен как модельное предприятие по развитию производственной системы в УрФО В начале 2020 года Уральский дизель-моторный завод (УДМЗ, входит в состав машиностроительного холдинга "Синара-Транспортные Машины" Группы Синара) стал участником национального проекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости". И несмотря на то, что предприятию, как и всем во время связанных с коронавирусом ограничений, пришлось тяжело, и возник ряд проблем, сегодня руководство завода получило высокую оценку от региональных властей за воплощение нацпроекта в жизнь. УДМЗ теперь делится успешным опытом внедрения новых и "хорошо забытых" советских, традиционных методик. Как передает корреспондент Накануне.RU, в проект активно включился весь коллектив предприятия. Сотрудники менее чем за год внесли более 1000 предложений по улучшению процесса производства. Для этого кураторы проекта сформировали специальную программу. Сегодня перед уральским предприятием стоит задача увеличить долю поставок продукции на российский рынок двигателестроения до 30%. На текущий момент этот показатель УДМЗ составляет около 9%. Конкурировать завод планирует не с российскими производителями, а в первую очередь с иностранными брендами.

И все это без расширения площадей, а за счет грамотного налаженного механизма повышения производительности труда и оптимизации пространства. Для этого УДМЗ обратился за методологической помощью в Региональный центр компетенций. По итогу в три раза сократилось время изготовления и сборки дизель-генераторной установки, до 100% вырос процент сдачи продукции с первого раза. Для наращивания темпов производства на заводе освобождают целый корпус, его будут использовать для создания новой линейки продуктов, будут созданы дополнительные рабочие места.

Были налажены четыре основных процесса:

обучение всех сотрудников предприятия;

оптимизация процессов производства;

снижение запасов;

автоматизация.

Все эти изменения уже должны дать по 17% производительности сверху на одного рабочего.

"Это более, чем хороший результат, особенно в тех тяжелых условиях, в которые мы попали, - говорит гендиректор УДМЗ Петр Скворцов. - 2020 год стал достаточно тяжелым в целом для российской промышленности. Но так или иначе программы, которые мы наметили, планомерно реализовываем. В улучшении производственных процессов участвует сегодня 80% сотрудников".

Так УДМЗ и получил статус модельного предприятия по развитию производственной системы в Уральском федеральном округе.

"Этот статус нам важен для мотивации людей, - сказал генеральный директор завода Петр Скворцов. - Необходимо, чтобы люди поняли - в них есть заинтересованность, их работа, действия важны для руководства - и не только самого предприятия, но и области, министерств, всей страны. Для людей это большой стимул. Мы в этом убедились сегодня, когда наградили тех, чей вклад был особенно ощутим".

Именно этим объясняют свой успех на заводе - информация о проекте доносилась до каждого рабочего, каждый чувствовал свою сопричастность, и оказалось, что людям это небезразлично. На предприятии обещают, что добьются еще больших результатов, а пока с удовольствием делятся промежуточными итогами.

Одна из целей заводчан - чтобы белорусские "БелАЗы" работали на российских дизелях, также важно, чтобы наши локомотивы перешли на отечественную продукцию.

Представители руководства Свердловской области и эксперты сегодня рекомендовали присвоить УДМЗ статус модельного предприятия.