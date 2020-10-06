Бастрыкин поручил возбудить дело о падении 13 школьников в обморок на линейке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по инциденту на школьной линейке в Великих Луках, где несколько школьников одновременно упали в обморок.

Председатель Следственного комитета поручил возбудить уголовное дело по данному факту и в рамках уже предварительного следствия установить все обстоятельства произошедшего и дать им полную и всестороннюю правовую оценку, сообщается на сайте СК.

Напомним, во время праздничной линейки во дворе школы потеряли сознание 13 школьников разного возраста.

"Ребята из разных классов жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые – на тошноту. Как и положено, на мероприятии присутствовал дежурный медицинский персонал. Благодаря этому в кратчайшие сроки дети были госпитализированы в Великолукскую межрайонную больницу, где им была оказана необходимая помощь. Два ребёнка остаются в состоянии средней степени тяжести. Состояние здоровья остальных детей – удовлетворительное. Около восьми часов вечера в районную больницу поступил ещё один ребёнок из этой школы с аналогичными симптомами: головокружение, потемнение в глазах, низкое давление", - сообщил подробности губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах воды и воздуха, взятых в школе. Не найдены следы наркотиков в анализах пострадавших детей.