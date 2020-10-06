Экологическую катастрофу на Камчатке будут расследовать московские следователи

Для расследования экологического ЧП у берегов Камчатки на полуостров отправятся московские следователи. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин.

Председатель СК выслушал доклад о катастрофе в акватории Тихого океана, где произошла массовая гибель морских животных. После Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб.

Напомним, в минувшие выходные стало известно, что у берегов Камчатки из-за неустановленного пока вещества, попавшего в воду, погибло значительное количество морских животных, а люди, купавшиеся или находившиеся поблизости от берега, получили химические травмы глаз.