Еще одного пермяка будут судить за фотографию Власова в "Бессмертном полке"

Завершено расследование дела еще одного пермяка - Даниила Шестакова, выложившего в "Банк памяти" "Бессмертного полка" фотографию Андрея Власова. Ранее за аналогичное преступление был осужден 19-летний пермяк Даниил Симанов, его приговорили к 200 часам обязательных работ и конфискации компьютера.

Как сообщается на сайте Следственного комитета России, Шестаков обвиняется в "распространении выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершённом публично". Он не позднее 5 мая текущего года разместил на сайте "Банк памяти" фотографию изменника Родины Власова.

Вину в ходе предварительного следствия Шестаков не признал. Следователи впрочем считают, что установили все обстоятельства преступления, в том числе цели и мотивы – это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Власова, являющегося главой воевавшей в годы войны на стороне нацистской Германии так называемой Русской освободительной армии.

"Выводы следствия о виновности в совершении преступления основываются на комплексе доказательств, полученных в ходе расследования уголовного дела. Среди них - результаты компьютерной, портретных и психиатрической судебных экспертиз, показания свидетелей, в числе которых имеются представители научного сообщества, историки, поисковики, архивисты, представители ветеранских организаций. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СК.

В том же релизе сообщается об аналогичном деле в отношении кемеровчанина Дмитрия Бородаенко, разместившего на том же сайте фотографию Адольфа Гитлера. Его дело также завершено и передано в суд.