06 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО В России
Алексей, Дмитрий Ананьевы (2017) | Фото: web-compromat.com

Арестовано имущество братьев Ананьевых на 50 миллиардов

Следственный комитет России сообщил о наложении ареста на имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых на общую сумму 50 млрд руб. по делу "Промсвязьбанка". Также принимаются меры для ареста имущества предполагаемых соучастников преступления.

Напомним, ранее стало известно, что на бывшего ямальского сенатора и его брата заведено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Следователи заявляют, что вычислили 9 предполагаемых соучастников братьев Ананьевых, им уже предъявлены обвинения. Пятерых удалось задержать, остальные объявлены в розыск, как и основные фигуранты.

По версии следствия, в 2017 году Центробанк обнаружил множество нарушений при выдаче кредитов подконтрольным братьям "Промсвязьбанком". Тогда, как полагают следователи, Ананьевы договорились с восемью бывшими сотрудниками банка и одним иностранцем о схеме по выведению средств за рубеж. "По указанию Дмитрия Ананьева, 14 декабря 2017 года соучастники произвели оплату в пользу частной компании с ограниченной ответственностью "Promsvyaz Capital B.V.", зарегистрированной в Амстердаме, якобы за приобретенные у этой иностранной компании ценные бумаги - акции ПАО "Промсвязьбанк" и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти Менеджмент", АО "ПромСвязьКапитал", АО "PSB Finance S.A. UNDT", деятельность которых контролировалась братьями Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной", - сообщили в СК.

В адрес этой компании были перечислены 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов США. Деньги общей суммой 87,2 млрд рублей были переведены на кипрские счета и в дальнейшем легализованы.

Центробанк санировал "Промсвязьбанк", владельцами которого были братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, 15 декабря 2017 г. "Промсвязьбанк" 29 марта 2018 г. сообщил, что АСВ стало владельцем более 99,9% акций банка. Братья Ананьевы разделили активы: у Алексея остался системный интегратор "Техносерв", у Дмитрия – банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы.

Дмитрий Ананьев был делегирован в Совет Федерации губернатором ЯНАО в 2006 г., срок его полномочий истекал в марте 2015 г. В июле 2013 г. он досрочно покинул верхнюю палату парламента с формулировкой "по собственному желанию". В то же время, его уход связывали с введением ограничений для чиновников в части распоряжения заграничными активами. Сенатор от Ямала являлся одним из самых богатых членов Совфеда, в 2012 г. его доход составил 699,7 млн руб.

Ранее на этой неделе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о даче и получении взяток против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, сотрудников IT-компаний "РедСис" и "Техносерв" (ранее были подконтрольны Ананьеву) и руководителей департаментов Пенсионного фонда России

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Арестовано имущество братьев Ананьевых на 50 миллиардов

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Теги: дмитрий и алексей ананьевы, промсвязьбанк, имущество



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