06 Октября 2020
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Последствия беспорядков в Бишкеке 06.10.2020 (2020) | Фото:grandnews.ru

Мародерство по-крупному. В Киргизии протестующие захватывают месторождения угля и драгметаллов

Протестующие в Киргизии захватывают месторождения угля и золота. 

 

Так, по сообщению Интерфакса, пало угольное месторождение Кара-Кече в Нарынской области. Уголь с этого разреза поступает на ТЭЦ Бишкека.

 

Золотые прииски Жамгыр в Джалал-Абадской области попытались захватить местные жители. Большинству работников удалось покинуть территорию предприятия.

Золоторудное месторождение Иштамберди, которое разрабатывает китайская компания "Фулл Голд майнинг", захвачено мятежниками. Туда прибыло примерно 300-400 человек.

Медное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области приостановило работу. Местные жители отобрали две вахтовки, которые следовали с месторождения. О судьбе сотрудников ничего не известно.

В Бишкеке около 60 человек пытались ворваться в здание крупнейшей золотодобывающей компании страны - ОАО "Кыргызалтын". Охрана с помощью дружинников отбила эту атаку. Часть напавших осталась дежурить в машинах у здания.

Захвачен единственный в республике аффинажный завод, расположенный недалеко от Бишкека, с этим предприятием потеряна связь.

Ранее во вторник около 500 человек подожгли и разграбили золотоносное месторождение "Джеруй", второе по запасам золота в стране.

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Мародерство по-крупному. В Киргизии протестующие захватывают месторождения угля и драгметаллов

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Теги: киргизия, протест, беспорядки



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