"Душно и крыша течет". Строительство нового здания для Госдумы вновь обсуждается в Москве

06 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

"Душно и крыша течет". Строительство нового здания для Госдумы вновь обсуждается в Москве

Строительство нового здания для Государственной думы обсуждается в Москве. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с лидерами фракций. По словам главы государства "все упирается в деньги".

По его сведениям, с мэрией сейчас обсуждается схема, по которой "можно будет зачесть стоимость тех зданий и сооружений, которые есть у Думы сегодня, для того, чтобы построить новые, практически без серьезных бюджетных вложений", цитирует Интерфакс.

Идею построить новый единый парламентский центр для обеих палат Федерального собрания обсуждают уже много лет. Сначала предполагалось перевести парламентариев на Софийскую набережную.

Летом 2014 года Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект застройки Мневниковской поймы с учетом парламентского комплекса.

Новый парламентский центр должен был стать в три раза больше совокупной площади зданий, занимаемых парламентариями сейчас (345 тыс. против 105 тыс. кв. м). Его собирались строить с 2016 по 2019 год, а выигравший тендер на строительство Михаил Гуцериев оценивал проект примерно в $1,5 млрд.

Проект остался без развития.

Затем готовился план реконструкции зала пленарных заседаний Госдумы для его расширения и модернизации. Он учитывал жалобы депутатов на проблемы с вентиляцией, и стал особо актуальным после того, как в зале пленарных заседаний в результате сильного ливня прямо во время заседания протекла крыша.

Но в процессе разработки проекта в мае 2019 года инженеры нашли пустоты под зданиями на Охотном ряду, в связи с чем работы были отложены.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Душно и крыша течет". Строительство нового здания для Госдумы вновь обсуждается в Москве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: здание госдумы, строительство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети