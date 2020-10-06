06 Октября 2020
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Общество В России
ОРВИ, температура, простуда, градусник (2016) | Фото: medicfoto.ru

В России подорожали градусники, настойка пустырника и корвалол

В России подорожали градусники. В среднем по стране цена на ртутные термометры в сентябре выросла на 12,3%, подсчитал Росстат.

По данным ведомства, больше всего цена на термометры подскочила в Петербурге - в 2,7 раза, в Калмыкии в два раза, в НАО - в 1,8 раза.

Электронные градусники тоже подорожали, но не так существенно - на 2,6%.

Среди поднявшихся в цене препаратов метамизол натрия, линекс - на 2,5%, ацетилсалициловая кислота, троксерутин - на 2,1%, настойка пустырника - на 1,9%, йод, бромгексин - на 1,8%, корвалол - на 1,7%, бинты - на 1,6%, валидол - на 1,5%, сульфацетамид, аллохол - на 1,3%, флуоцинолона ацетонид, алмагель, нимесулид, винпоцетин, вату - на 1,0-1,1%. Одновременно снизились цены на валокордин - на 1,0%, гипотиазид и офтан катахром - на 0,4%.

ТАСС напоминает, что с 1 января 2021 года вступает в силу Минаматская конвенция о ртути, в частности запрещающая производство и экспорт ртутных термометров. Документ предусматривает поэтапный отказ от использования ртути. Россия эту конвенцию подписала в 2014 году, но пока не ратифицировала.

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В России подорожали градусники, настойка пустырника и корвалол

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Теги: градусник, термометр, препараты



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