06 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР
Протестующий в &quot;Белом доме&quot; в Бишкеке 06.10.2020 (2020) | Фото: 24.kg

Главой правительства Киргизии стал вчера освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров

Главой правительства Киргизии стал Садыр Жапаров. Бывший глава кабмина Кубатбек Боронов подал в отставку.

Жапаров - оппозиционер, отбывавший наказание в колонии за захват заложника во время массовых беспорядков 2013 года. В понедельник мятежники освободили его из места лишения свободы, а сегодня на экстренном заседании парламента Жапарова назначили премьер-министром, передает РИА Новости.

Напомним, в Киргизии второй день продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов, на которых большинство голосов получили "партии власти". "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) набрала 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) - 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) - 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) - 7,11%. Остальные партии не преодолели 7%-ный барьер.

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Главой правительства Киргизии стал вчера освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров

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Теги: киргизия, протест, правительство



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