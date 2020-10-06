Главой правительства Киргизии стал вчера освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров

Главой правительства Киргизии стал Садыр Жапаров. Бывший глава кабмина Кубатбек Боронов подал в отставку.

Жапаров - оппозиционер, отбывавший наказание в колонии за захват заложника во время массовых беспорядков 2013 года. В понедельник мятежники освободили его из места лишения свободы, а сегодня на экстренном заседании парламента Жапарова назначили премьер-министром, передает РИА Новости.

Напомним, в Киргизии второй день продолжаются акции протеста против результатов парламентских выборов, на которых большинство голосов получили "партии власти". "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) набрала 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) - 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) - 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) - 7,11%. Остальные партии не преодолели 7%-ный барьер.