Зюганов назвал Навального "трезвым Ельциным"

Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал оппозиционера Алексея Навального "молодым трезвым Ельциным". Такое неожиданное заявление лидер компартии сделал на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный - это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть", - цитирует Зюганова РИА Новости.

Что именно имел в виду Зюганов, непонятно. В молодости Ельцин работал строителем, был мастером спорта по волейболу, а с 1961 года входил в состав КПСС, с 1966 - заседал в Свердловском обкоме.