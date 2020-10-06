06 Октября 2020
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Алексей Александров (2020) | Фото: Накануне.RU

"Уктусский стрелок" считает, что у него случился инфаркт

Накануне.RU стали известны новые подробности состояния здоровья Алексея Александрова, приговоренного в конце сентября к пожизненному сроку заключения за убийство двух незнакомых девушек на Уктусском холме.

Как удалось выяснить Накануне.RU, 35-летний осужденный заявляет, что у него проблемы с сердцем. "У меня подозрение на инфаркт", - сказал Александров, слова которого приводит источник.

Между тем "уктусского стрелка" уже вернули в следственный изолятор на улице Репина из учреждения здравоохранения. Пациент находился в обычной больнице, а не в лечебнице для осужденных.

Напомним, тела Ксении Салтановой и Натальи Кузнецовой были найдены на Уктусе в конце августа 2018 года. Несчастные были застрелены во время пикника (девушки отдыхали и ели пиццу). Долгое время следователи и полиция не могли найти подозреваемых. Лишь осенью 2019 года был задержан житель Уктуса Алексей Александров. В его доме была найдена самодельная винтовка с патронами. Мужчина был приговорен к пожизненному лишению свободы. Ему стало плохо прямо во время вынесения приговора, Александров упал в клетке.

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"Уктусский стрелок" считает, что у него случился инфаркт

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Теги: Уктусский стрелок, Алексей Александров, инфаркт



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