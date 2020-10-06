В Челябинске будут судить девушку, насмерть сбившую инспектора ДПС

В Челябинске будут судить 19-летнюю девушку, насмерть сбившую инспектора ДПС, двигавшегося на мотоцикле.

По версии следствия, авария произошла ночью 12 августа 2020 г. на дороге около дома 64 по улице Линейной. Девушка за рулем своего автомобиля сбила сотрудника ДПС, находившегося за управлением мотоцикла. От полученных травм полицейский скончался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, девушка обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. Уголовное дело направлено в суд.